Les accords signés entre le Maroc et l'Inde viennent enrichir le cadre légal et les relations entre les deux pays (Bourita)

Les quatre accords signés, lundi à Rabat, entre le Maroc et l'Inde dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'habitat, la jeunesse et l'économie, viennent enrichir le cadre légal régissant les relations entre les deux pays, a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.



"L'accord relatif à la facilitation de l'octroi du visa pour les hommes d'affaires s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les aspects économiques entre le Maroc et l'Inde", a précisé M. Bourita lors d'un point de presse tenu à l'issue de ses entretiens avec la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, faisant savoir que le Maroc a convenu d'accorder des visas de durées plus longues aux hommes d'affaires indiens. Les entretiens ont porté sur les moyens de développer les relations bilatérales dans les domaines politique, économique, social ainsi que le domaine de la formation, a ajouté le ministre, rappelant que les fondements du partenariat entre le Maroc et l'Inde ont été établis lors de la rencontre, en octobre 2015 à New Delhi, entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le premier ministre indien Narendra Modi.



Depuis cette rencontre, a-t-il ajouté, les relations bilatérales ont connu un développement important, notamment à travers l'échange d'une vingtaine de visites entre les responsables des deux pays dans tous les domaines, outre la signature de plus de trente accords entre le Maroc et l'Inde.



Par ailleurs, les entretiens avec Mme Swaraj ont été l'occasion de passer en revue les moyens de développer les relations économiques entre les deux pays afin que l'Inde, actuellement 15è partenaire et 13è investisseur au Royaume, puisse devenir l'un des dix premiers partenaires économiques du Maroc, a noté M. Bourita.



Il a également fait savoir que sa rencontre avec la cheffe de la diplomatie indienne a été l'occasion d'évoquer les moyens de renforcer la coopération tripartite entre le Maroc, l'Inde et l'Afrique, précisant que les discussions entre les deux parties se poursuivront sur des questions régionales et internationales, compte tenu du rôle important de l'Inde, tant au niveau des Nations unies que du continent africain. A l'issue de leurs entretiens, M. Bourita et Mme Swaraj ont signé quatre mémorandums d'entente portant sur les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'habitat, la jeunesse et la facilitation des mouvements des hommes d'affaires entre les deux pays.