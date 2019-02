Les Vénézuéliens de nouveau dans les rues, Guaido appelle à une nouvelle manifestation le 12 février

Des dizaines de milliers de Vénézuéliens manifestaient, samedi, à Caracas et dans les autres villes du pays contre le régime de Nicolas Maduro, alors que le président par intérim, Juan Cauido, a appelé à une nouvelle manifestation le 12 février prochain.



Intervenant devant des milliers de partisans réunis à Caracas, M. Guaido a notamment appelé les manifestants à "poursuivre leur mobilisation dans la rue", selon des médias électroniques.



Le président par intérim a, dans ce sens, appelé à "deux manifestations importantes", une le Jour de la jeunesse au Venezuela, le 12 février, et l'autre liée à l'arrivée d'une aide humanitaire, dont il n'a pas précisé la date.



Dans son allocution, M. Guaido a annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'une aide humanitaire destinée au pays à la frontière colombienne, au Brésil et sur une "île des Caraïbes", en demandant à l'armée de la laisser entrer.



M. Guaido qui ne cesse de consolider son assise populaire après avoir été reconnu plus tôt dans la journée comme président par intérim par un général de division de l'Armée, a de même invité les agents de l’Etat qui soutiennent encore Maduro à se joindre à son mouvement pour "construire un nouveau pays".



Il a, à cette occasion, annoncé plusieurs mesures, précisant qu’il va demander la protection des avoirs du Venezuela en Europe.



"Nous allons demander la protection des avoirs du Venezuela en Europe, ils ne vont pas voler l’argent des Vénézuéliens", a dit le chef de l’Assemblée nationale (Parlement) en allusion au régime de Maduro dont le second mandat présidentiel, entamé le 10 janvier, n’est pas reconnu par l’opposition et une partie de la communauté internationale.



Le jeune député (35 ans) a par ailleurs ajouté qu’il procédera dans les prochains jours à la nomination des membres du directoire de la compagnie pétrolière Citgo.



Francisco Estéban Yánez Rodríguez, général de division de l’Armée de l’Air, a fait allégeance, samedi, à Juan Guaidó en le reconnaissant comme président par intérim du Venezuela.



"Aujourd'hui, avec une fierté patriotique et démocratique, je vous informe que je ne reconnais pas l'autorité dictatoriale de Nicolas Maduro et que je reconnais le député Juan Guaidó comme président par intérim de la République bolivarienne du Venezuela (…)", a déclaré dans une vidéo l’officier supérieur.



"Je me mets dignement à votre service", a-t-il dit à l’adresse de M. Guaido, précisant que 90% des forces armées ne soutenaient pas Nicolás Maduro et que la transition vers la démocratie était imminente.



Il s’agit de la plus importante défection d’un officier supérieur de l’armée depuis le 21 janvier, date à laquelle ont commencé les manifestations au Venezuela contre le régime de Maduro.