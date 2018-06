Les Turcs aux urnes pour les élections présidentielle et législatives

Plus de 56 millions d'électeurs turcs ont commencé à voter dimanche pour des élections présidentielle et législatives anticipées.



Les bureaux de vote ont ouvert à 05H00 GMT et fermeront à 14H00 GMT. Six candidats sont en lice à l'élection présidentielle de dimanche en Turquie dont le vainqueur sera doté de pouvoirs renforcés aux termes d'une révision constitutionnelle adoptée par référendum en avril 2017.



L'actuel président, Recep Tayyip Erdogan brigue ce dimanche un nouveau mandat. Son principal adversaire est Muharrem Ince à la tête du Parti républicain du peuple (CHP), d'opposition laïque.



Parmi les candidats à ces élections figurent aussi Meral Aksener, la première de l'opposition à annoncer sa candidature, sous la bannière du Bon Parti (Iyi Parti, droite nationaliste) qu'elle a fondé en octobre dernier seulement.



Si aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix dès le premier tour de la présidentielle, un second tour se tiendra le 8 juillet.