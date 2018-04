Les Présidents français et américain déterminés à poursuivre la lutte contre Daech

Lors d'un entretien téléphonique, les deux chefs d’Etat, ont abordé les efforts communs mis en œuvre pour lutter contre cette organisation en Irak et en Syrie, qui « représente à la fois une menace pour la stabilité régionale et pour nos intérêts de sécurité », indique un communiqué de la présidence de la République française.



"Rien ne doit nous détourner de l’objectif de prévenir toute résurgence de Daech dans la région et de progresser vers une transition politique inclusive en Syrie", précise l’Elysée.



Le Président Macron a évoqué, par ailleurs, avec son homologue américain son prochain déplacement aux Etats-Unis, dans le cadre d'une visite d'Etat, qui aura lieu du 23 au 25 avril.