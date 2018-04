Les Pays-Bas intéressés par le partenariat Maroc-UE dans le domaine de la pêche maritime (ministre néerlandais)

Le partenariat entre le Maroc et l'UE dans le domaine de la pêche maritime est très important pour les Pays-Bas vu que des pécheurs néerlandais sont actifs dans les eaux marocaines, a expliqué le ministre néerlandais, en visite de travail au Maroc, dans un point de presse avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita, formant le vœu de voir les négociations pour le renouvellement de l'accord de pêche Maroc-UE se terminer "bien et vite".



Pour sa part, M. Bourita a souligné que les Pays-Bas est un membre important de l'Union européenne, et que "les relations entre le Maroc et l'UE sont souvent inscrites dans notre agenda de discussions", signalant que le partenariat Maroc-UE, qui passe par un contexte très particulier, est "important pour le Maroc".



"Le Maroc n'a jamais été pour un partenariat à plusieurs vitesses ou à la carte, mais plutôt pour un partenariat sincère engagé où ses intérêts et ses préoccupations sont prises en considération" par ses partenaires, a fait savoir le ministre, précisant que "c'est cela la garantie d'un partenariat solide et durable".



Il a noté par ailleurs, qu'entre les deux pays il y a des relations fortes, des contacts politiques réguliers, une coopération économique avec un grand potentiel, et une richesse humaine qui constitue un atout important dans cette relation.



M. Bourita s'est félicité, en outre, du rôle des Pays-Bas au sein de l'UE en matière de renforcement du partenariat entre le Maroc et l'Union qui "a toujours été un élément important dans notre dialogue et nos discussions".



Dans ce sens, M. Blok a relevé que le Maroc et les Pays-Bas sont unis par des liens étroits, précisant que le Maroc étant le voisin de l'Union européenne, constitue un partenaire majeur dans de nombreux domaines tels que l'émigration et la lutte contre le terrorisme.



Les discussions ont porté aujourd'hui sur les moyens de renforcer les liens économiques entre les deux pays, notamment en matière d'agriculture, des changements climatiques, de l'énergie durable, du transport et de la logistique, a fait observer le ministre néerlandais, notant que la coopération policière et judiciaire était également à l'ordre du jour.



"Pour intensifier notre coopération nous avons convenu de nous rencontrer plus régulièrement", a-t-il dit, rappelant que ce qui fait la particularité de cette relation c'est que 400.000 néerlandais sont d'origine marocaine.



Il a rappelé, par ailleurs, que le Maroc et les Pays-Bas coprésident le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, assurant que les deux pays apportent une contribution importante au renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l'extrémisme violent.