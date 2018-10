Les Panafricaines: mobiliser les médias du continent pour un regard uni sur la migration (organisateurs)

La deuxième édition du forum des femmes journalistes d'Afrique «les Panafricaines», prévu à Casablanca les 26 et 27 octobre, devra porter au reste du monde un regard uni et d’une seule voix sur la question de la migration, ont souligné, mardi, les organisateurs.



Avec plus de 200 professionnelles de médias du continent, ce conclave de deux jours placé sous le thème «Migrations africaines : une chance pour le continent, une responsabilité pour les médias» offre l’opportunité de donner la parole aux femmes journalistes pour «aller plus loin en devenant une véritable force de proposition» sur la migration qui est un sujet planétaire, a indiqué Mme Fathia El Aouni, rédactrice en chef principale en charge de l’antenne de radio 2M.



Cette rencontre, qui suscite un véritable engouement, ne sera pas juste une conférence ou un forum de plus mais de deux jours de débat sur le traitement journalistique à propos de la migration et de travail en vue d’éclairer, de démystifier et de déconstruire les mythes associés à ce phénomène et de décider ensemble de l’action à porter à cette cause durant une année, a-t-elle fait savoir lors de la présentation de cette édition.



La déconstruction de ces mythes incombe en grande partie aux médias puisqu’un traitement inexact ou biaisé a pour conséquence de déformer la perception du migrant, de nourrir la stigmatisation et le rejet et, même, de mener à la désinformation. C’est toute une responsabilité de donner une plus grande visibilité notamment sur des questions migratoires spécifiques aux femmes tant dans leur pays d’origine que celui d’accueil, a-t-elle noté.



Il s’agit pour ces professionnelles de transmettre «un autre regard, un visage aux migrants» et de mobiliser les médias afin d’ouvrir le débat public autour de la migration qui rime, le plus souvent, avec les drames, crise, guerre, conflits, pauvreté et autre déchirement…



Initié par le groupe 2M et porté par Radio 2M, le 1er Forum des Panafricaines réunissant plus de 100 journalistes, rédactrices en chef, reporters, directrices de publication, TV, radios, presse écrite, magazines et sites d’information de 23 pays avait adopté, à Marrakech en 2017, la charte et la création du «Réseau des femmes journalistes d’Afrique».