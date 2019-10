Les Marocains du monde contribue efficacement au rayonnement de la culture nationale à l'international (Abdellah Boussouf)

Le Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf, a mis en exergue, jeudi à Rabat, le rôle que peuvent jouer les Marocains du monde dans la mise en valeur la culture marocaine et leur contribution à son rayonnement à l'international.



Intervenant lors d'une conférence organisée par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat sous le thème ''la culture est un levier de développement'', M. Boussouf a indiqué que la culture constitue un facteur de progrès et de prospérité des pays et peut, en tant que capital immatériel, créer la richesse.



Cette culture repose sur "une authenticité renouvelable et une modernité qui respecte les constantes sacrées", a-t-il ajouté, faisant savoir que le CCME "va inaugurer bientôt des centres culturels marocains à l’étranger et en Afrique". Par ailleurs, M. Boussouf a braqué les projecteurs sur la régionalisation avancée et le nouveau modèle de développement qui se veut un modèle "marocain-marocain".



Evoquant le modèle marocain en matière religieuse, le secrétaire général du CCME a fait observer que la tolérance et la modération qui distinguent le Royaume fait du Maroc un havre de paix et de coexistence. De son côté, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Jamal Eddine El Hani, a souligné que le nouveau modèle de développement, voulu par le Roi Mohammed VI, privilégie le rôle que peuvent jouer les universités dans la promotion de la culture et sa contribution à la dynamique de développement, sans oublier, a t-il relevé, la renforcement des efforts conjoints de la famille et de l'école dans cette entreprise.



Au terme de cette conférence, marquée par une assistance composée d’enseignants chercheurs et d'étudiants, il a été procédé à lancement d'un master intitulé "le capital créatif" pour renforcer le contenu pédagogique de la faculté en matière de culture.