Les Marocains Rachid El Morabity et Aziza Raji dominent le marathon du désert d'Oman

Les Marocains ont dominé la course dans les deux catégories messieurs et dames. Ainsi chez les messieurs, les frères El Morabity Rachid et Mohamed ont remporté respectivement la première et la deuxième positions de la compétition suivis du coureur Sami El Saidi du Sultanat d'Oman, pays hôte.



Chez les dames, la coureuse Aziza Raji, une habituée du Marathon des Sables, s'est adjugée haut la main la première place suivie de la Française Kathleen Lafoyne et de la Britannique Karen De.



Le marathon d’Oman s’est déroulé en six étapes, les coureurs ont parcouru une distance de 25 km lors de la première étape, puis 20 et 28 km lors des deuxième et troisième jours avant d'enchaîner 27 km et 42 km de nuit dans le désert lors de la quatrième et la cinquième journée, la plus importante et difficile, pour terminer le parcours avec 23 km lors de la dernière et sixième journée.



Selon les médias locaux, cet événement, soutenu par le ministère du Tourisme d’Oman, a pour but de promouvoir le secteur du tourisme sportif et de renforcer la position du sultanat en tant que lieu propice aux événements et championnats internationaux.