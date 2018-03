Les Marocains Mounir El Ouardi et Nazha Machrouh remportent le semi-marathon de Malaga

A l'issue d’une course très disputée, Mounir El Ouardi, du club Unicaja Jaén, est arrivé premier avec un chrono de 1h 07 min 32 sec, devançant de trois secondes seulement l’Espagnol Cristóbal Ortigosa, qui avait mené la course en tête sur les derniers kilomètres avant de céder face au Marocain.



L’athlète espagnol Javier Díaz Carretero a complété le podium avec un temps de 1h 08min 00 sec.



L’athlète marocain Abdelhadi El Mouaziz, qui a remporté sept fois ce semi-marathon, a terminé septième avec un temps de 1h 11min 46 sec, et a été chaleureusement acclamé par le public sur la ligne d’arrivée.



Chez les dames, Nazha Machrouh a réalisé un chrono de 1h 16 min 51 sec, également trois secondes de moins que la deuxième, Cornelia Moser. La gagnante de la précédente édition, la danoise Jessica Peterson, a terminé troisième, avec une minute 40 secondes de plus que la Marocaine.



Quelques 7.500 athlètes ont participé à cette course qui s’est déroulée sous un ciel pluvieux.(MAP)