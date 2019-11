Les Maldives réitèrent leur soutien total à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc

La République des Maldives réitère son soutien total à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, y compris sur ses provinces du Sud, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre maldivien des Affaires étrangères, Abdulla Shahid.



S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre maldivien a affirmé que son pays appuie l'initiative marocaine d'autonomie "comme étant l'unique solution politique, pragmatique, réaliste et durable pour la résolution de ce différend régional".



M. Shahid a également fait état du soutien des Maldives aux efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour la résolution de ce conflit.



Pour sa part, M. Bourita a relevé que cette rencontre a été l'occasion d'exprimer à la République des Maldives la reconnaissance du Royaume du Maroc pour ses positions claires et constantes quant à la question du Sahara marocain dans tous les foras internationaux et régionaux.