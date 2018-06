Les Lions de l'Atlas vont jouer à fond et créer des problèmes au Onze espagnol (Hervé Renard)

La sélection marocaine est déterminée à créer des problèmes à son homologue espagnole, lundi à Kaliningrad, lors de la troisième et dernière journée des phases de poule (groupe B), a indiqué le sélectionneur des Lions de l’Atlas.



"C’est un match très difficile eu égard à la valeur de l’adversaire mais le plus pénible est de jouer tout en sachant qu’on est éliminé et que l’on doit faire nos bagages juste après", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse d’avant match.



C’est aussi "une injustice totale d’être éliminé" avant le dernier match et "psychiquement, ce sera des plus laborieux, de disputer la rencontre dans ces conditions".



Faisant un premier bilan de la campagne des Lions de l’Atlas dans cette édition, le responsable de la barre technique a fait savoir que s’il avait à le refaire (tournoi) il "ne changerait pas beaucoup de chose" d’autant que le Onze marocain a laissé "une impression exceptionnelle", se disant "fier d’avoir dirigé l’équipe durant cette coupe du monde, d’avoir partagé la construction de l’équipe petit à petit".



Les joueurs ont montré "une énergie et une mentalité exceptionnelle" mais la déception est grande parce qu’elle n’est pas arrivée en Russie pour sortir dès le premier tour, a-t-il relevé, tout en considérant qu’ il "n’a pas, à titre personnel, réussi sa mission".



Ecartant les critiques sur l’absence d’un véritable avant-centre, Renard a estimé que c’est "le travail collectif qui doit primer afin d’être efficace". Mais dans ce registre, "l’équipe, qui a une mentalité exceptionnelle, l’a été moins".



Face aux espagnols, les joueurs vont se donner à fond. "Le physique est bon", a-t-il dit espérant que "tout le monde aura la capacité psychique" à être aussi bon que face au Portugal, à produire la même intensité de jeu. "Nous allons jouer comme si l’on devait encore se qualifier".



Le public sera aussi nombreux que lors de la dernière sortie à Loujniki (Moscou) où on a "vécu quelque chose d’exceptionnel avec 40 mille marocains entonnant l’hymne national et poussant les leurs. C’était un match encore plus spécial. Ils ont sublimé et se sont pris d’amour pour cette équipe qui le leur a rendu en leur montrant sur le terrain".