« Les Héroïnes [Extra] Ordinaires » des quartiers populaires, honorées à l’Assemblée Nationale

Le travail principal de cette association est de permettre aux femmes d’accéder aux moyens de leur émancipation par le plan d’accompagnement à l’autonomie des femmes. Dans une déclaration à ATLASINFO, Bouchera Azzouz estime que : « depuis trop longtemps, les femmes ont été et demeurent dans l’angle mort des politiques en direction des quartiers populaires, alors même qu’elles sont porteuses de valeurs citoyennes, républicaines et humanistes. Il est aujourd’hui, urgent de rendre visible, l’invisible »



L’association travaille sur la promotion du féminisme populaire en tant que courant féministe à part entière et œuvre à renforcer l’autonomie des femmes. Elle s’appuie sur un réseau de plus de 300 associations étendues sur l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer.



« L’objectif des Ateliers du féminisme populaire est de mettre en lumière toutes ces héroïnes, les aider, les accompagner à développer leurs projets. A l’instar du Tour de France de l’égalité organisé par Marlène Schiappa, nous proposons à la Secrétaire d’Etat en charge de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, de soutenir cette vaste mobilisation en faveur de l’égalité et de l’émancipation de toutes les femmes. Le féminisme populaire, c’est aller à la rencontre des publics divers, tant en milieu scolaire, que dans les centres sociaux, les maisons de quartiers, les structures jeunesses, pour démontrer l’utilité du féminisme au quotidien dans une perspective d’égalité.» poursuit Bouchera Azzouz.



Les cinq prix « Héroïnes [Extra] Ordinaires » seront remis : art, innovation durable, engagement associatif, parcours d’excellence et Grand Prix. Chaque lauréate bénéficiera d’un accompagnement personnalisé, grâce au soutien des partenaires de l’association.



Le prix de « l’engagement artistique » récompense des femmes artistes engagées pour la visibilité des femmes. Il est attribué au collectif de « street artists Merci Simone » qui lancé une campagne d’affichage participative géante, au lendemain du décès de Simone Veil.



Le prix du « Parcours d'excellence » est accordé Samira Belkacem, Après un Bac S obtenu avec mention « Très bien », elle intègre une des meilleures prépas aux grandes écoles. Diplômée de Sciences Po Paris et La Sorbonne,haut cadre dans une grande entreprise de construction. Elle a été jusqu’au bout de son ambition pour aider et faciliter la trajectoire des plus jeunes en difficulté. Marraine d’Elles Bougent / Girls on the move, et bénévole auprès de l’association “Un enfant par la main”.



Le prix de « l’engagement Associatif » récompense une femme qui fait bouger son quartier, en créant du lien. Secrétaire du Conseil Citoyen de Clichy-sous-Bois depuis 2017 Monia Christelle Maganda, est entrepreneure dans le social et l’impact numérique. Elle forme des femmes et des jeunes au numérique en France et en Afrique.



Le prix de « l’innovation durable » récompense une action alliant innovation et développement durable. La Lauréate est Aurélie Deroo, architecte d’intérieur et designer. Après avoir travaillé dans le secteur du luxe, elle porte depuis 2 ans son projet de poulailler urbain, le Cocott’arium, afin de promouvoir l’agriculture urbaine et le recyclage des déchets.



« Le Grand Prix » récompense un trois de femmes d’exception. Les lauréates récompensées sont les témoins du documentaire « On nous appelait beurette » (documentaire pour France 2, diffusion prévue au dernier trimestre 2018) écrit et réalisé par Bouchera Azzouz. Ces trois grands témoins, Dalila Benakouche qui se lance dans le secteur de l’immobilier, Aourdia Dahmana, infirmière et Mina Kawashy artiste photographe sont toutes issues de l’immigration maghrébine, nées en France.



La cérémonie se déroulera à l’Hôtel de Lassay le 20 juin 2018, à 17h00, à l’invitation de François de Rugy, président de l’Assemblée nationale, et sous le haut patronage de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’Égalité entre les femmes et les hommes. La remise de prix sera animée par Leïla Kaddour, journaliste à France 2.