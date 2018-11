Les Etats-Unis vont réduire le nombre de leurs soldats en Afrique

Actuellement, près de 7.200 soldats américains se trouvent dans des dizaines de pays africains, notamment en Somalie, au Nigeria et en Libye.



La porte-parole du Pentagone, Candice Tresch, a indiqué que ce nombre serait réduit d'environ 10% au cours des prochaines années, sans préciser quels pays africains seraient concernés. Elle a toutefois assuré que le Pentagone ne perdrait pas ses capacités à travers le continent, et que les efforts se transformeraient dans certains cas en formation et conseil aux forces locales. "Nous allons préserver une majorité de notre coopération sécuritaire, des partenariats et programmes en Afrique qui renforcent nos réseaux de partenaires et améliorent les capacités et les programmes en cours des partenaires", a-t-elle ajouté. "Nous allons réaligner nos ressources en contre-terrorisme et nos forces opérant en Afrique au cours des prochaines années pour garder une position compétitive à travers le monde".



Cette annonce intervient alors que le Pentagone travaille à appliquer les objectifs fixés par la stratégie de défense nationale de l'administration Trump, qui met l'accent sur la concurrence avec la Russie et la Chine.



Mercredi, une commission parlementaire bipartisane a affirmé que "la supériorité militaire des Etats-Unis --colonne vertébrale de son influence mondiale et de sa sécurité nationale-- s'(était) érodée à un niveau dangereux".