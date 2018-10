Les Etats-Unis se tiennent "aux côtés du Maroc dans sa lutte contre le terrorisme et la préservation de sa sécurité" (Députée américaine)

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, Mme Ros-Lehtinen a fait savoir que le Maroc et les Etats-Unis partagent "les mêmes problèmes", notant que le Royaume est "un pays fort" avec "une bonne gouvernance" et se disant "persuadée que le Maroc saura protéger ses citoyens et repousser Daech et d'autres groupes extrémistes".



La députée républicaine a également saisi cette occasion pour se féliciter des liens de coopération bilatérale, affirmant que les Etats-Unis attachent "une grande importance aux relations séculaires de coopération fructueuse et d'amitié bilatérale dans tous les domaines, allant du commerce à la sécurité". A cet égard, Mme Ros-Lehtinen s'est dite "très heureuse" du lancement prochain par Royal Air Maroc d'une nouvelle liaison aérienne entre Casablanca et Miami. Evoquant le soutien financier octroyé par le Congrès américain au Maroc, elle a indiqué qu'il s'agit d'un "investissement dans le futur, parce que le Maroc est l’avenir du Moyen Orient et de l’Afrique" et "un leader pour la modération et la stabilité".



"Il serait dans l’intérêt des Etats-Unis de s’appuyer sur cette forte relation et de la renforcer davantage", a-t-elle souligné. Par ailleurs, la députée américaine a affirmé avoir évoqué, au cours de sa réunion avec M. Bourita, les visées de l'Iran, faisant observer que ce pays "essaie d'exploiter les troubles dans la région pour affermir son contrôle". "Le Maroc a été l'un des premiers pays à reconnaître la menace posée par l’Iran à la paix et à la stabilité mondiales, et ce bien avant les Etats-Unis", a-t-elle dit.



Mme Ros-Lehtinen est en visite au Maroc à la tête d'une délégation de Congresswomen américaines, dans le cadre d'une tournée régionale en Afrique du Nord et au Moyen Orient destinée à renforcer la coopération sécuritaire avec les alliés des Etats-Unis dans la région.