Les Etats-Unis promettent de "travailler avec le reste du monde" à Davos

Les Etats-Unis "veulent travailler avec le reste du monde", a affirmé mercredi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, lors du Forum économique mondial de Davos, un rendez-vous acquis à la cause de la mondialisation.



"+L'Amérique d'abord+ (slogan du président américain, ndlr) signifie travailler avec le reste du monde", a affirmé l'ancien banquier lors d'une conférence de presse, assurant que Donald Trump s'occupait des intérêts américains de la même façon que les autres dirigeants internationaux "s'occupent des leurs".



Le président Trump arrive jeudi et doit parler vendredi dans cette station de ski huppée des Alpes suisses où se réunit chaque année le gotha du monde politique et économique.



De nombreux intervenants sont venus y défendre les principes du libre-échange, avec lesquels Washington prend toujours plus de distance.



Lundi, les Etats-Unis ont par exemple décidé de taxer fortement des panneaux solaires importés de Chine.



A Davos, le ministre du commerce américain Wilbur Ross a lui déclaré mercredi que de nombreux pays utilisaient certes "une rhétorique" abondante pour défendre le libre-échange, tout en veillant eux aussi à leurs propres intérêts.



"Cela fait un bon moment qu'il y a des guerres commerciales. La différence aujourd'hui, c'est que les troupes américaines montent au front", a-t-il déclaré.



