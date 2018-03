Les Etats-Unis offrent cinq millions de dollars pour un chef taliban pakistanais

Washington offre des "récompenses pour des informations menant au repérage ou à la localisation de trois chefs clés associés avec l'organisation terroriste Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et ses groupes affiliés", précise un communiqué du département d'Etat.



La diplomatie américaine offre ainsi cinq millions de dollars pour des renseignements sur Maulana Fazlullah, à la tête du TTP, le mouvement taliban pakistanais.



Il offre aussi jusqu'à trois millions de dollars pour chaque chef de deux groupes associés au TTP: Abdul Wali, de l'organisation Jamaat-ul-Ahrar et Mangal Bagh, de Laskar-e-Islam.



Pour le ministère des Affaires étrangères américain, le TTP est en "alliance étroite avec Al-Quaïda" et les trois hommes posent une menace à la sécurité des Etats-Unis.Selon des responsables américains, le TTP a ainsi fourni des essais d'explosifs à Faisal Shahzad, qui a échoué dans sa tentative d'attaque à la voiture piégée à Times Square en mai 2010.



Le groupe avait revendiqué le massacre de plus de 150 personnes en 2014 dans une école de la ville de Peshawar au Pakistan.



Le mouvement taliban TTP était aussi responsable de l'attaque contre Malala Yousafzai en 2012, devenue depuis un symbole du combat pour l'accès des jeunes filles à l'éducation.



Dans un autre communiqué diffusé jeudi, le département d'Etat a aussi ajouté deux membres du groupe extrémiste des shebab, au Kenya, à sa liste noire des "terroristes": Ahmad Iman Ali et Abdifatah Abubakar Abdi.