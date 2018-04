Les Etats-Unis "ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie" (Pentagone)

Les Etats-Unis ont affirmé ne pas mener des frappes aériennes en Syrie après que l'agence officielle syrienne Sana a fait état d'un bombardement contre un aéroport militaire syrien ayant fait des morts et des blessés tôt lundi.



"En ce moment, le département de la Défense ne mène pas des frappes aériennes en Syrie", a déclaré un porte-parole du Pentagone. "Toutefois, nous continuons à observer de près la situation et nous soutenons les efforts diplomatiques visant à faire rendre des comptes à ceux qui utilisent des armes chimique en Syrie et ailleurs", a-t-il ajouté.