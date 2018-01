Les Etats-Unis n'accepteront jamais une Corée du Nord nucléarisée

"Le monde civilisé doit rester uni et vigilant face au développement par cet Etat voyou d’un arsenal nucléaire. Nous n’accepterons jamais une Corée du Nord nucléarisée", a martelé l’ambassadrice américaine lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU à New York.



"En 2018, la Corée du Nord continuera de focaliser notre attention. Nous avons terminé le mois de décembre avec notre troisième résolution portant de fortes sanctions, au titre de l’année dernière", a encore dit Mme Haley.



Pour elle, il s’agit d’une "grande réalisation, mais il reste beaucoup à faire pour assurer une pleine mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité" sur la Corée du Nord.



Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a annoncé en ce début d’année que son pays compte accélérer en 2018 une production en masse d’armes nucléaires et de missiles intercontinentaux, défiant ouvertement les Etats-Unis et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant une telle entreprise.