Les Etats-Unis maintiendront 8.600 soldats en Afghanistan après l'accord avec les talibans (Trump)

Les Etats-Unis vont maintenir 8.600 soldats en Afghanistan une fois que l'accord de paix actuellement négocié avec les talibans pour mettre fin à 18 ans de guerre sera signé, a annoncé jeudi le président Donald Trump.



"On va réduire nos effectifs à 8.600 et ensuite on verra à partir de là", a déclaré l'élu républicain lors d'une interview sur la radio de Fox News. "Nous allons toujours avoir une présence" en Afghanistan, a-t-il ajouté.