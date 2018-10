Les Etats-Unis envoient des Marines pour participer à la bataille anti-EI en Syrie (OSDH)

Un avion américain a déposé mercredi des Marines à proximité du lieu où se déroule une bataille contre la dernière poche de l'Etat islamique (EI) dans la province syrienne de Deir Ezzor (est), a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



L'avion avait atterri près de Hajin, un dernier bastion contrôlé par l'EI dans l'est de la province, a précisé l’OSDH, ajoutant que les Marines participeront à la bataille aux côtés des Forces démocratiques syriennes (FDS).



Selon l'ONG basée à Londres, cette démarche américaine a pour objectif d'intensifier la campagne militaire anti-EI sur la rive est du fleuve Euphrate.



Depuis le déclenchement de la bataille le 10 septembre, les combattants de l'EI ont fortifié leurs positions avec des mines pour ralentir l'avancée des FDS menées par les Kurdes et soutenues par des frappes aériennes américaines.



L'armée syrienne a repris à l'EI de larges zones à Deir Ezzor, alors que les FDS tentent de consolider leurs positions dans le nord et le nord-est de la province.



La portion du territoire syrien sous contrôle de l'EI a été réduite à 1% par rapport à presque la moitié du territoire il y a deux ans.