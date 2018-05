Les Etats-Unis désignent le groupe État islamique dans le Grand Sahara comme "Organisation terroriste internationale"

Les Etats-Unis ont désigné, mercredi, l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), groupe affilé à Daech, comme «Organisation terroriste internationale», a indiqué le département d'Etat américain dans un communiqué.



Le département d'Etat souligne avoir désigné l’État islamique dans le Grand Sahara comme «Organisation terroriste internationale» et son chef, Adnane Abou Walid al-Sahraoui, comme «Terroriste international spécialement désigné», en vertu du décret exécutif (EO) 13224, qui impose des sanctions sur des personnes étrangères ayant commis ou menacé de commettre des actes de terrorisme qui mettent en péril la sécurité de ressortissants US, la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats Unis.



Cette désignation entraîne le blocage des biens soumis à la juridiction des Etats-Unis dans lesquels l’EIGS a un intérêt et les ressortissants américains ne sont pas, en général, autorisés à mener des transactions avec lui ou à son profit.



L’EIGS est née en mai 2015 d'une scission d'Al- Mourabitoune, un groupe dissident d'Al-Qaïda et placé sur la liste US des «Organisations Terroristes internationales», rappelle la diplomatie américaine, qui précise que l’organisation, basée principalement au Mali, a mené plusieurs attaques le long de la frontière entre le Mali et le Niger, y compris celle du 4 octobre 2017 contre une patrouille américano-nigérienne dans la région de Tongo Tongo, au Niger, qui a tué quatre soldats américains et cinq soldats nigériens.



Cette désignation vise à informer le public américain et la communauté internationale que l’EIGS est une organisation terroriste et que al-Sahraoui a commis ou risque de commettre des actes terroristes, a fait savoir la même source, ajoutant que «la désignation de groupes terroristes vise à exposer et isoler les individus et les organisations et leur interdisent l'accès au système financier américain».



«Ces désignations font partie d'un plan global plus vaste visant à venir à bout du groupe Etat islamique, et ont, en coordination avec la Coalition anti-EI, fait des progrès significatifs vers cet objectif», note la diplomatie US.