Les Emirats déposent plainte après un nouvel incident aérien avec le Qatar

Les Emirats font partie des quatre pays arabes ayant rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en juin 2017, accusant Doha de liens avec des groupes extrémistes - ce que Doha dément - et de se rapprocher de l'Iran.



Saif Mohammed al-Suwaidi, directeur de l'Autorité générale de l'aviation civile des Emirats, a annoncé que le pays avait déposé une nouvelle plainte sur ce qu'Abou Dhabi a qualifié d'"interception" d'un vol commercial et d'un hélicoptère civil par deux avions de combat qataris au-dessus de Bahreïn lundi dernier.



M. Suwaidi a qualifié ces interceptions de "violations délibérées des conventions internationales" et de "menace pour l'aviation civile", selon l'agence de presse officielle WAM. Le Qatar a "catégoriquement" démenti s'être approché des deux appareils. En janvier, les Emirats avaient déjà déposé une plainte devant l'OACI pour des incidents similaires.



L'aviation est un secteur clé dans l'économie des Emirats. En 2017, Dubaï a été l'aéroport le plus fréquenté au monde pour la quatrième année consécutive, avec plus de 88 millions de voyageurs. Les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn et l'Egypte ont interdit au Qatar d'utiliser leur espace aérien.