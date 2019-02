Les Emirats dans l'attente de la visite historique du pape François

Les autorités des Emirats arabes unis s'apprêtent à accueillir en grande pompe dimanche soir le pape François, premier chef de l'Eglise catholique à fouler le sol de la péninsule arabique, berceau de l'islam.



Juste avant de s'envoler pour Abou Dhabi pour cette visite historique, le souverain pontife a pressé les parties impliquées dans le conflit au Yémen de "favoriser de manière urgente le respect des accords établis" pour une trêve à Hodeida (ouest), essentielle à l'acheminement de l'aide internationale.



"Je suis avec grande préoccupation la crise humanitaire au Yémen. La population est épuisée par le long conflit et de très nombreux enfants souffrent de la faim (...). Le cri de ces enfants et de leurs parents monte devant Dieu", a lancé le pape argentin.



Avant de quitter Rome, il a également posté un message sur Twitter: "Je me rends (aux Emirats arabes unis) comme un frère pour écrire ensemble une page de dialogue et parcourir ensemble les chemins de paix. Priez pour moi!".



Selon son programme, cette visite doit être dominée par le dialogue entre les religions. Une rencontre interreligieuse internationale est prévue lundi.