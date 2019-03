Les Émirats arabes unis réitèrent leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Lors d’un entretien lundi à Rabat avec le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, Mme Al Qubaissi a hautement salué l’appel du Roi Mohammed VI à l’ouverture du dialogue avec l’Algérie, relevant que l’initiative royale est un moyen à même de mettre fin aux divergences entre les deux pays voisins, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.



Par ailleurs, la responsable émiratie s’est félicitée de la stabilité et du niveau de développement que connaît le Royaume, saluant la qualité des relations maroco-émiraties. Elle a, en outre, exprimé la disposition de son pays à développer davantage ses relations avec le Royaume, plus particulièrement dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’artisanat et du développement durable.



Pour sa part, M. El Otmani a exprimé ses remerciements pour le soutien émirati au Maroc au sujet du conflit artificiel autour de son Sahara, notant que toute menace à l’intégrité territoriale et une menace aux peuples, à leur stabilité et à leur souveraineté. Il s’est également félicité de la qualité des relations politiques unissant le Maroc et les Emirats arabes unis, mettant en avant les efforts déployés pour renforcer davantage les liens bilatéraux notamment sur les plans économique et culturel.



Cette entrevue s’est déroulée en présence de l’ambassadeur émirati à Rabat et de plusieurs membres du Conseil national fédéral.