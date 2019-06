Les Emirats arabes Unis réitèrent leur position "constante" en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc

L'Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU) a réaffirmé, lors de la réunion du Comité des 24 des Nations-Unies qui se tient à New York, sa position "constante en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc".



La représentante de l'EEAU à la réunion de cet organe subsidiaire de l'Assemblée Générale a ainsi réitéré l'appui de son pays à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en vue d'une solution consensuelle au conflit autour du Sahara marocain. Elle a également salué les efforts du Maroc pour parvenir à une solution définitive, "efforts que le Conseil de sécurité a qualifié, dans toutes ses résolutions depuis 2007, de sérieux et crédibles pour aller de l'avant vers un règlement".



La diplomate émiratie a également exprimé l'appui de son pays au processus politique mené sous l'égide exclusive du Secrétaire général de l'ONU et la facilitation de son Envoyé personnel pour parvenir à une solution politique consensuelle et mutuellement acceptée à la question du Sahara.



La représentante de l'EEAU a relevé que son pays salue les efforts notables du Maroc et son implication constante en vue de parvenir à une solution politique juste et durable à la question du Sahara, tout en se félicitant de la participation de toutes les parties concernées aux deux tables-rondes de Genève, et leur accord de participer à une troisième rencontre similaire afin de parvenir à une solution politique, conformément à la dernière résolution du Conseil de sécurité.