Les Assises à Paris de la "Transformation digitale en Afrique" avec la participation du Maroc

La capitale française abritera, jeudi et vendredi, la 7ème édition des Assises de la «Transformation digitale en Afrique» (ATDA) avec la participation de plus de 28 pays dont le Maroc.



Placée sous le thème : «Enjeux des données et impact de l'intelligence artificielle sur les ODD en Afrique», cette édition réunira les principaux décideurs de l’écosystème numérique africain pour échanger sur les enjeux de la construction numérique.



Elle se fixe pour objectifs majeurs de dresser le bilan de la situation numérique africaine, de renforcer la coopération internationale du numérique, d’échanger sur les bonnes pratiques entre professionnels de haut niveau et de servir de plateforme de choix pour les affaires, indique-t-on auprès des organisateurs.



D’éminents experts européens et africains, des ministres et des entrepreneurs proposeront à cette occasion des pistes sur cette révolution des données et de l’intelligence artificielle et leur impact pour façonner durablement le Continent africain, ajoute-on de même source.



Les travaux de cette 7ème édition se dérouleront sous forme de panels, qui porteront notamment sur l’E-gouvernance, la Big data, les mécanismes de financement, les cryptomonnaies, l’éducation, la formation, la santé, l’agriculture...



Plateforme de rencontres de haut niveau entre africains, européens, asiatiques et américains depuis 2011, les ATDA permettent aux participants d’échanger sur les meilleures pratiques, d’identifier de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités d’affaires sur le Continent.