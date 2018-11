Les Américains élisent un Congrès divisé, Trump crie victoire

Deux ans après la victoire choc de l'homme d'affaires, propulsé à la Maison Blanche sans la moindre expérience politique ou diplomatique, la "vague" anti-Trump annoncée n'a finalement pas eu lieu.



Les Américains ont élu un 116e Congrès divisé, qui promet deux dernières années de mandat mouvementé au 45e président des Etats-Unis.



Donald Trump a proclamé un "immense succès", lui qui avait martelé que ces élections étaient un référendum sur sa présidence. Habile, il avait pris soin ces derniers jours de souligner avoir surtout fait campagne pour les candidats républicains au Sénat dans sa rafales de rassemblements "Make America Great Again", faute de temps, disait-il, pour les républicains en lice pour la Chambre, beaucoup plus nombreux.



Les élections de mi-mandat sont traditionnellement délicates pour le président en place. Mais la perte de la Chambre, en dépit d'excellents indicateurs économiques, reste un revers pour le magnat de l'immobilier.



Donald Trump a appelé le chef de ses troupes au Sénat, Mitch McConnell, pour le féliciter "sur les avancées historiques" à la chambre haute, où son parti a renforcé sa majorité, selon sa porte-parole Sarah Sanders.



Après deux ans d'une présidence Trump qui a profondément divisé les Américains, les démocrates ont promis d'employer leur nouvelle majorité à la chambre basse, à partir de janvier 2019, pour servir de "contre-pouvoir". Mais ils ont aussi semblé tendre la main à l'autre camp. Leur chef à la Chambre, Nancy Pelosi, a promis d'oeuvrer pour trouver "des solutions qui nous rassemblent, car nous en avons tous assez des divisions".



En prenant le contrôle de la chambre basse, les démocrates s'offrent la possibilité de lancer une procédure de destitution contre le président américain. L'état major démocrate a laissé entendre qu'il était réticent à déclencher cette option explosive, probablement vouée à l'échec dans un Sénat républicain, qui a le dernier mot.



Reste à voir si la jeune garde progressiste fraîchement élue tiendra les rangs.



L'opposition aura aussi les mains libres pour lancer des enquêtes parlementaires à tout-va, notamment sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 et Moscou. Mais en maintenant le contrôle du Sénat, les républicains gardent notamment la main sur les confirmations des nominations présidentielles à la Cour suprême. Les deux chambres devront s'accorder sur le budget, ce qui promet d'âpres batailles. Lui qui n'est jamais aussi convaincant que dans les combats, Donald Trump pourrait trouver dans les luttes au Congrès un terreau fertile pour sa campagne de réélection en 2020.