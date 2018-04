Législatives en Hongrie : ouverture des bureaux de vote

Les hongrois sont ainsi appelés à renouveler, pour quatre ans, les 199 membres de la Diète, chambre unique du parlement.



Le scrutin se déroule en un seul tour. Un total de 106 députés sur les 199 que compte le parlement sont élus au scrutin uninominal à un tour alors que les 93 restants le sont sur la base de listes de partis ou de minorités ethniques.



Le grand enjeu de ces élections, les huitièmes du pays depuis le changement de régime, sera l’obtention ou non de la majorité absolue, le parti national-conservateur, le Fidesz, dont la victoire ne semble pas compromise face à une opposition écartelée, compterait une avance de vingt à trente points à la foi des sondages.



Le Premier ministre Viktor Orban, qui avait déjà dirigé le gouvernement entre 1998 et 2002 puis depuis 2010 et qui est tenant en Europe d’une ligne dure envers l’immigration, devrait sans surprise l’emporter au terme d’une campagne où il s’est posé en garant des valeurs chrétiennes de son pays face à l’afflux de migrants musulmans.



Lors des précédentes législatives de 2014, la coalition formée par le Fidesz (44 pc des voix) et ses alliés chrétiens-démocrates du KDNP (25 pc des voix) avait remporté la majorité absolue de deux tiers, raflant 133 sièges.



L’année dernière, Janos Ader, candidat soutenu par le Fidesz, a été réélu à la présidence à une très large majorité des grands électeurs.