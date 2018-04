Législative partielle: les Français de la péninsule ibérique aux urnes

Les électeurs de la cinquième circonscription des Français de l'étranger (Espagne, Portugal, Monaco, Andorre) votent dimanche pour le second tour de l'élection législative partielle entre la sortante Samantha Cazebonne (LREM) et son challenger de gauche François Ralle-Andreoli.



Mme Cazebonne, 46 ans, largement élue en juin 2017 face au même adversaire, avait vu son élection annulée par le Conseil constitutionnel, qui avait notamment évoqué des dysfonctionnements dans le vote par correspondance.



Au premier tour le 8 avril, marqué par une participation famélique (7,87 %) habituelle dans les circonscriptions de l'étranger, elle a obtenu 35,15 % des suffrages, contre 28,45 % pour son concurrent soutenu par un éventail de partis de gauche (La France insoumise, EELV, PCF, Génération.s de Benoît Hamon).



Parmi les candidats éliminés, le candidat Les Républicains Raphaël Chambat a obtenu 13,95 %, le dissident LREM Jean-Laurent Poitevin 7,49 % et le socialiste Mehdi Benlahcen 7,47 %.



En juin 2017, dans la foulée de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, Mme Cazebonne, ancienne proviseure du lycée français de Palma de Majorque, avait obtenu 50,36 % au premier tour --l'abstention très élevée l'avait toutefois contrainte au ballotage--, puis 66,21 % au second tour.



Plusieurs membres du gouvernement -Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Christophe Castaner- sont venus la soutenir. Elle a aussi reçu le soutien du Premier ministre Edouard Philippe.



"J'ai besoin que la majorité que nous constituons soit renforcée. J'ai besoin que l'opération de transformation (de la France ndlr) que j'engage sous l'autorité du président de la République... puisse se poursuivre dans de bonnes conditions", a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé par la candidate.



M. Ralle-Andreoli, 43 ans, professeur au lycée français de Madrid et ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon, a lui reçu visites et soutiens de Benoît Hamon ou encore de l'ancien candidat écologiste à la présidentielle Noël Mamère.



Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour le candidat afin "de prendre part au mouvement général" d'opposition à Emmanuel Macron, contre "la disparition de l'Etat".



Le résultat de cette élection partielle, la huitième de cette législature, ne devrait pas changer les équilibres politiques à l'Assemblée nationale, où La République en Marche dispose d'une confortable majorité absolue.