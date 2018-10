Légalisation du cannabis au Canada, les américains rappellent les règles à la frontière

Même si la consommation de la marijuana à usage récréatif est légale dans neuf états aux États-Unis, sa possession, sa production et sa distribution sont interdites par les lois fédérales américaines, affirme Richard Roberts, directeur adjoint à la sécurité frontalière pour le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (SDPF).



Toute violation de ces lois en entrant aux États-Unis peut donner lieu à un refus d'entrée, à une saisie, à une amende et à une arrestation, prévient-il.



Aaron Bowker, agent des communications pour le SDPF a, pour sa part, que les Etats unis ne reconnaissent pas les pardons des pays étrangers, ainsi, une personne qui a déjà été reconnue coupable de possession de cannabis au Canada pourrait se voir refuser l'entrée aux États-Unis, même si elle a obtenu le pardon.



En général, tous ceux qui ont des problèmes de consommation de drogue, qui ont déjà été déclarés coupables d'une infraction en matière de stupéfiants ou qui admettent avoir enfreint les lois d'un État, des États-Unis ou d'un autre pays, sont inadmissibles.



De même, un Canadien qui voyage pour des raisons liées à l'industrie du cannabis pourrait être interdit de séjour. Ce n'est pas une raison légale d'entrer aux États-Unis, affirme Aaron Bowker. Cependant, les Canadiens qui travaillent dans cette industrie, mais qui ne voyagent pas aux États-Unis pour affaires pourront entrer sur le territoire américain.



A signaler que de leur côté, les autorités canadiennes demandent désormais aux visiteurs et aux Canadiens s'ils possèdent du cannabis, puisque le fait d'apporter cette substance au Canada demeure illégal.