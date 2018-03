Le vol Paris-Dakhla va être reconduit pour la saison hiver 2018-2019

Des négociations sont en cours entre le département marocain du tourisme et la compagnie aérienne afin de pérenniser cette connexion et un accord de principe a d’ores et déjà été donné afin de reconduire le vol pour la saison hiver 2018-2019.



La signature en septembre 2017 du contrat entre l’Office National Marocain du Tourisme et Transavia avait pour objectif d’inaugurer une nouvelle route reliant Paris à Dakhla pour la saison hiver 2017-2018, du 29 octobre 2017 au 24 mars 2018.