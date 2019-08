Le village de la 12e édition des Jeux africains inauguré à Rabat

Mis en place par le comité d'organisation, ce village qui accueillera quelque 4000 champions africains représentant 54 pays, permettra de fournir toutes les commodités aux athlètes et aux délégations officielles prenant part à la cette édition des JAR qui se tiendra dans plusieurs villes du Royaume.



Toutes les conditions sont réunies pour que les Jeux africains se déroulent dans de très bonnes conditions, s'est félicité le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami dans une déclaration à la MAP à cette occasion, exprimant sa satisfaction d'avoir relevé le défi de préparer cette compétition en six mois seulement. Tous les participants qui se sont installés dans le village des JAR sont impressionnés par le haut niveau des préparatifs, a indiqué le ministre, qui a dit espérer un bon déroulement des compétitions, avec la participation d'athlètes qui se disputeront les médailles et tenteront de battre des records.



Concernant la participation marocaine à ces Jeux, M. Talbi Alami a fait savoir que les préparatifs étaient satisfaisants avec l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique marocain et des fédérations sportives. Pour sa part, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, a souligné l'importance de cet événement pour toute l'Afrique, en particulier le Maghreb, saluant la bonne organisation et la coordination entre les différents intervenants.



Soulignant la difficulté de préparer et d'organiser cette compétition continentale en six mois, M. Berraf a relevé que tous les comités nationaux africains s'accordent à dire que le Maroc a gagné ce défi, notant que cette édition sera l'une des meilleures du fait qu'elle inclut des épreuves qualifiantes pour les Jeux Olympiques.