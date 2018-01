Le vice-président de la BERD en visite au Maroc du 24 au 29 janvier

Lors de cette visite, M. Heilbronn, qui est chargé des politiques et des partenariats de la BERD, aura des entretiens avec plusieurs responsables marocains et prendra part à la conférence de haut niveau qui sera organisée à Marrakech sur la promotion de la croissance, de l’emploi et de l’inclusion dans le monde arabe.



Placée sous le signe:"Opportunités pour tous : croissance, emploi et inclusion dans le monde arabes", cette conférence rassemblera des hauts responsables, des dirigeants d’entreprise et des représentants du monde universitaire, des jeunes, des médias et des représentants de la société civile du monde arabe et d’autres régions pour un échange d’expériences, d’enseignements et d’idées sur les moyens de créer des emplois.



Outre cette conférence, le programme de la visite de M. Heilbronn au Maroc prévoit la signature d'un mémorandum d’entente avec le ministère des Finances pour stimuler le financement de l'économie verte dans le Royaume, précise le communiqué de la BERD.



M. Heilbronn signera également un autre mémorandum d’entente avec le président de la région Casablanca-Settat pour le développement du secteur privé et le renforcement de l'intégration inter-régionale.



"Nous nous sommes engagés à soutenir davantage l'économie marocaine, à développer le secteur privé, à faire progresser les investissements verts et le commerce régional", a dit le vice-Pdt de la BERD, affirmant que cette banque s’assigne pour objectif de "soutenir le gouvernement dans son programme de décentralisation".