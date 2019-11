Le vice-Premier ministre du Singapour, Teo Chee Hean, en visite au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat

"Nous souhaitons approfondir les relations entre le Maroc et le Singapour, et nous sommes très heureux que le Maroc soit davantage intéressé aux liens avec les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les pays de l'Est" a déclaré à l'agence MAP M. Teo Chee Hean, qui était accompagné d'une délégation singapourienne.



M. Teo Chee Hean a fait savoir que Singapour est prêt à "travailler de concert" avec le Royaume, mettant l'accent sur l'intérêt des hommes d'affaires singapouriens pour les "opportunités d'affaires au Maroc", ainsi que l'intérêt de son pays pour la promotion des échanges culturels avec le Maroc, "notamment dans le domaine des musées".



A l'issue de sa visite de l’exposition sur "Les trésors de l'Islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar", qui explore le sujet inédit des cultures de l'Islam en Afrique subsaharienne, le vice premier ministre du Singapour s'est dit impressionné par le parcours et l'influence de l'Islam sur le continent africain, relevant que le Singapour est aussi un pays ayant une diversité culturelle et religieuse.



Pour le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) du Royaume du Maroc, Mehdi Qotbi, la visite du haut responsable singapourien, l'une des personnalités les plus influentes d'Asie, a permis de porter les discussions sur la diplomatie culturelle.



"Cette visite de M. Chee Hean au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain est une belle opportunité pour approfondir nos échanges et explorer les pistes d'une future coopération muséale entre nos deux pays", a confié à Atlasinfo M. Qotbi, rappelant que le vice-Premier ministre singapourien s'est rendu à l'exposition +les trésors de l'Islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar+ " et à la Biennale internationale d’art contemporain qui a mis les artistes marocains en avant".



La première Biennale internationale d’art contemporain de Rabat et l'exposition "Trésors de l’Islam en Afrique: de Tombouctou à Zanzibar" sont organisés par l’Académie du Royaume du Maroc, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation nationale des musées et l’Institut du Monde Arabe.