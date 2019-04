Le vice-Emir et Prince Héritier du Koweït reçoit Nasser Bourita

Le vice-Emir et Prince Héritier du Koweït, SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a reçu, mardi au Palais Seif au Koweït, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita.



Lors de cette audience, M. Bourita a transmis au vice-Emir et Prince Héritier du Koweït un message verbal du Roi Mohammed VI, à l’Emir du Koweït, SA Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.