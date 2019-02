Le tueur de la mosquée de Québec condamné à la perpétuité sans possibilité de libération avant 40 ans

Le verdict tant attendu a été rendu devant plus de 200 personnes rassemblées au Palais de justice de Québec où le juge François Huot a lu les grandes lignes de son jugement de 246 pages.



Il s'agit de l’une des peines les plus sévères jamais prononcées au Québec depuis l'abolition de la peine de mort.



Il était déjà acquis qu’Alexandre Bissonnette, reconnu coupable de six chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre, serait condamné à une peine de prison à vie. Le verdict de vendredi portait sur la durée de sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.



Le juge Huot de la Cour supérieure a affirmé que le geste de Bissonnette était motivé par "une haine viscérale des immigrants musulmans". "La date du 29 janvier 2017 demeurera à jamais inscrite en lettres de sang dans l'histoire de cette ville, de cette province, de ce pays", a-t-il dit.



Le magistrat a soutenu que la peine imposée au tueur devait tenir compte de la gravité de ses gestes et être de nature à dissuader la perpétration de tels crimes. "Quand l’incarcération dépasse l’espérance de vie, les objectifs perdent leur pertinence", a souligné le juge.



Bissonnette a plaidé coupable de six meurtres prémédités de six pères de famille rassemblés pour la prière au Centre culturel islamique de Québec, le 29 janvier 2017. Il a aussi reconnu sa culpabilité à des accusations de tentative de meurtre sur 40 autres fidèles, dont 4 enfants.