Le taux de croissance au Maroc devrait s'établir à 3,6% en 2019 (CMC)

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) vient de revisiter les projections économiques de 2019, retenues dans le cadre du scénario exploratoire élaboré au début de l'été dernier, annonçant un taux de croissance au Maroc de 3,6% en 2019.



Ainsi, le jeu d'hypothèses de référence, qui a servi à l'établissement de ce scénario, a été repris et réajusté par le Centre en se basant sur les informations statistiques fraîchement recueillies au cours des derniers mois et en s'appuyant sur les récentes directions prises par les indices avancés de conjoncture concernant le comportement et les anticipations des activités sectorielles de l'économie nationale, souligne le CMC dans le dernier numéro de sa publication mensuelle ''Maroc Conjoncture’’ du Centre Marocain de Conjoncture (CMC), qui vient de paraitre sous l’intitulé ‘’Conjoncture 2019 : Embellie sur fond des problèmes d'emploi’’.



Selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, publiées l'été dernier, la croissance de l'économie marocaine devrait atteindre 3,1% en 2019 et 3,6% en 2018, après avoir accéléré à 4,1% en 2017.