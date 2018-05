Le tableau "fillette" de Picasso cédé à 115 millions de dollars

La "fillette", achetée directement à l'artiste espagnol par la collectionneuse américaine Gertrude Stein et son frère Leo, alors établis à Paris, a atteint le sixième total le plus élevé pour un tableau vendu aux enchères, commissions et frais compris.



Pablo Picasso (1881-1973) est le seul peintre dont plusieurs tableaux ont été vendus plus de cent millions de dollars aux enchères. Il en compte désormais quatre.



Le tableau fait partie de la collection constituée par le petit-fils du magnat du pétrole John D. Rockefeller, David, décédé l'an dernier à 101 ans, et son épouse Peggy.



Plus de 1.600 pièces de cette collection doivent être vendues cette semaine. La totalité du produit de la vente ira à des œuvres de charité.