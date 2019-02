Le spectacle de Dieudonné interdit à Amiens et Marcq-en-Baroeul

Jeudi, la commune de Marcq-en-Baroeul (Nord), près de Lille, avait elle aussi décidé d'empêcher la tenue d'une représentation du polémiste, plusieurs fois condamné pour injures raciales, incitation à la haine ou apologie du terrorisme.



Dans les deux cas, l'humoriste avait prévu de jouer son dernier spectacle, intitulé "En vérité", et avait pour cela réservé les salles de spectacle via une société intermédiaire.



"J'ai pris un arrêté afin d'interdire ce spectacle, mais aussi annulé le contrat passé avec la ville de Marcq-en-Baroeul (pour la réservation de la salle ndlr) pour vice du consentement, puisque ça n'était pas M. Dieudonné qui avait signé mais la société Esprit de la Forêt", disant qu'elle souhaitait organiser "un atelier de formation théâtrale", a expliqué à l'AFP le maire LR Bernard Gérard, dénonçant des "manoeuvres" pour "masquer les choses et les habiller d'une autre manière".



"J'ai également déposé une plainte pour escroquerie dans cette affaire", a-t-il ajouté.



Après une requête en référé de M. M'bala M'bala et de la société "Esprit de la forêt", le tribunal administratif de Lille a finalement décidé de suspendre l'arrêté d'interdiction pris par M. Gérard.



Le maire, tenu de préserver "l'exercice des libertés fondamentales", notamment la liberté d'expression, "ne rapporte aucune circonstance précise laissant supposer un climat particulièrement tendu dans la commune, ni l'impossibilité de remédier à des risques de trouble à l'ordre public" , a expliqué le tribunal dans un communiqué.



En revanche, "si le maire ne peut pas interdire le spectacle de Dieudonné, il n'est pas tenu de mettre à sa disposition une salle". Le spectacle est donc "autorisé... mais sans salle", précise ce communiqué.



A Amiens, Dieudonné M'Bala M'Bala s'était déjà produit dans la même salle de spectacles, en 2009, 2011 et 2012. En 2014, il s'était par ailleurs produit au Zénith d'Amiens. Le maire d'alors, Gilles Demailly (PS) avait expliqué qu'il n'appartenait pas à un maire de demander au préfet l'annulation de la tenue d'un spectacle.