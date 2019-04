Le soufisme, un pont de l'Islam dressé vers le monde occidental (El Kobaiti Al Hasani)

Fort de sa grande capacité d’adaptation et d’intégration, le soufisme constitue un pont de l’Islam dressé vers le monde occidental, a relevé lundi soir à Pekalongan (dans la province de Java central), le président du Centre académique international des études soufies et esthétiques, M. Aziz Idrissi El Kobaiti Al Hasani.



"La spiritualité du soufisme a permis de manière considérable de répandre l’Islam à travers le monde, notamment en Occident, comme en témoigne la formation de plusieurs groupes soufis en Europe, en Angleterre et aux Etats Unis", a indiqué M. El Kobaiti Al Hasani, qui s’exprimait dans le cadre du Forum international du soufisme, organisé du 08 au 10 avril en Indonésie.



Au cours de sa présentation intitulée "les doctrines soufies: Expansion et efficacité", le théologien marocain a également relevé l’impératif d’examiner l’ensemble des défis qui font face à ce champ spirituel, précisant que les menaces sont aussi bien d’ordre internes qu’externes.



"En plus des attaques extérieures qui ciblent le soufisme pour l’affaiblir, il existe certains points internes à améliorer, en relation notamment avec la concurrence négative entre les doctrines du soufisme en quête de leadership et de davantage d’adeptes, la non-adhésion à la vie politique et socio-économique et l’éloignement de l'objectif ultime du soufisme", a expliqué M. El Kobaiti Al Hasani, également auteur de plusieurs ouvrages axés sur le soufisme et ses différentes implications sur le quotidien de l’humanité.



Évoquant la récente visite du Pape François au Maroc, il a indiqué que le choix du Royaume est une consécration de sa vocation comme terre de la cohabitation ethnique et religieuse, qui garantit un parfait respect de la différence.



Le déplacement du chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques au Maroc sert également, selon le spécialiste soufi, le "traitement des questions arabes", rappelant notamment la signature de l'Appel d'Al-Qods" qui a pour objectif de garantir la préservation de la ville sainte.



Par ailleurs, le Forum international du soufisme, traite trois jours durant, de la promotion des valeurs universelles de la paix et la tolérance prônées par un Islam authentique, selon une approche religieuse et spirituelle modérée.



Plus de 70 érudits et académiciens venus de 37 pays prennent part à ce carrefour spirituel initié sous le thème "Le rôle du soufisme dans le bonheur de l'humanité et la sûreté des nations".