Le sommet mondial des gouvernements, du 10 au 12 février à Dubaï

La ville de Dubaï abritera du 10 au 12 février prochain le 7é sommet mondial des gouvernements avec la participation de plus de 600 intervenants dont des chefs d'Etat, des hommes politiques , des intellectuels, des dirigeants d’organisations internationales et des chefs d’entreprises.



Au menu de ce conclave, l’organisation de 16 forums sur "le dialogue mondial sur le bonheur et la qualité de la vie" et le Forum mondial sur "la gouvernance de l’intelligence industrielle".



Il s’agit aussi de la tenue du "forum de la jeunesse arabe", "la tribune des politiques mondiales", "le forum du changement climatique", "le forum sur les objectifs de développement durable" et "le quatrième forum sur les finances publiques dans les Etats arabes.



Il est question également du "forum sur l'équilibre entre les sexes", "le forum mondial sur la santé", "le forum sur les services gouvernementaux", "le forum sur les compétences avancées", "le forum sur l'avenir de la communication", "le forum sur le leadership gouvernemental des femmes" et "le forum sur l'avenir de l'action humanitaire".



Selon les organisateurs, ce sommet sera marqué par tenue de plus de 200 sessions interactives, dont plusieurs réunions ouvertes et plus de 20 tables rondes portant sur divers thèmes dans le but de renforcer les efforts des gouvernements et des organisations internationales dans l'intérêt de la communauté humaine.