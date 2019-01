Le sommet de Beyrouth appelle à l'appui au peuple palestinien contre les agressions israéliennes

Dans "la Déclaration de Beyrouth" ayant sanctionnée dimanche les travaux de ce sommet, un appel a été lancé pour une action de toutes les parties concernées afin de garantir le financement nécessaire en faveur du peuple palestinien, et ce à travers l’implication des organisations pour la mise en œuvre des projets prévus dans le plan stratégique pour le développement sectoriel d’Al Qods Est (2018/2022).



Le sommet a invité toutes les parties concernées à œuvrer pour la réalisation de ce plan stratégique, soulignant le droit des réfugiés palestiniens au retour et à l’indemnisation selon les décisions de la légalité internationale.



Le sommet arabe sur le développement économique et social organisé sous le signe "Développement et investissement dans le capital humain" a traité de thématiques liées, entre autres, à la complémentarité et la coordination des politiques de développement arabes dans les domaines économique et social, la sécurité alimentaire, l'énergie, la lutte contre la pauvreté, la protection des femmes, des enfants et l'emploi des jeunes, la connexion électrique, la mise en action de l'union douanière arabe et la création d'un marché arabe de libre-échange