Le sommet arabe condamne les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures des pays arabes

Le 30è sommet arabe, tenu dimanche à Tunis, a condamné les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures des pays arabes du fait qu'elles constituent une violation du droit international et du principe de bon voisinage et de la souveraineté des Etats.



"Les relations de coopération entre les pays arabes et l'Iran doivent être fondées sur le principe du bon voisinage", lit-on dans la Déclaration finale de ce sommet auquel le Roi Mohammed VI était représenté par le ministre de la Justice, M. Mohamed Aujjar.



Les chefs d’Etat ont souligné que ces relations doivent être basées sur le principe du non recours à la force et à la menace.



Le sommet arabe a appelé Téhéran à "mette un terme aux actes de provocation qui saperaient la construction de la confiance et mettraient en péril la sécurité et la stabilité dans la région".



Le sommet a également souligné "l'engagement de préserver l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen, le refus de toute immixtion dans ses affaires internes" et la volonté de "soutenir la légitimité constitutionnelle du président Abd Rabbo Mansour Hadi.



Les chefs d’Etat arabes ont par ailleurs condamné fermement les actes criminels perpétrés par des organisations terroristes, appelant à "la poursuite de la coopération entre les pays arabes afin de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme et d'intensifier les efforts communs pour l’extirper" dans la région.