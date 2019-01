Le soi disant "califat" de l'EI en Syrie sera défait d'ici un mois (haut commandant)

Les opérations militaires contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie touchent à leur fin et les jihadistes seront chassés d'ici un mois des dernières poches de leur soi disant "califat" dans l'est syrien, a déclaré un haut commandant impliqué dans l'offensive.



"L'opération de nos forces contre l'EI dans son dernier réduit touche à sa fin et les combattants jihadistes sont désormais cernés dans un secteur. Nous avons besoin d'un mois pour éliminer ce qu'il reste de l'EI dans ce secteur", a déclaré dans une interview exclusive à l'AFP Mazloum Kobani, commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS).