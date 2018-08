Le sénateur John McCain, héros de la guerre du Vietnam, est mort

John McCain, ancien candidat à la présidentielle américaine, est mort samedi 25 août à l'âge de 81 ans. Diagnostiqué d'un cancer du cerveau, il avait été ovationné par les autres sénateurs lorsqu'il avait annoncé se mettre en retrait pour se soigner, en décembre 2017.



"Je vais me retirer chez moi pour traiter ma maladie. Mais j'espère pouvoir un jour vous redire à quel point c'est un honneur de servir le peuple américain avec vous", avait alors déclaré l'élu républicain.



Après plus de trente ans de mandat, John McCain n'est finalement revenu que très rarement au Capitole durant sa convalescence. Malgré sa maladie, il a souvent osé défier Donad Trump au cours des derniers mois. Le sénateur de l'Arizona, connu pour son franc parler, ne cachait pas son mépris pour les idées du président américain.



John McCain a, lui aussi, failli se retrouver à la Maison Blanche. Investi par le parti républicain en 2008, il a perdu l'élection présidentielle face à Barack Obama. Considéré comme un interventionniste en politique étrangère, il était toutefois apprécié des démocrates et des républicains pour son dévouement patriotique et admiré pour son service dans l'armée américaine. Pilote de chasse lors de la guerre du Vietnam, il avait été capturé, torturé et retenu prisonnier à Hanoï durant cinq ans.