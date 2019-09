Le secrétaire d'Etat américain mercredi en Arabie saoudite pour évoquer la "réponse" aux attaques

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo doit s'envoler mardi pour l'Arabie saoudite pour "évoquer" la "réponse" des Etats-Unis aux attaques contre des installations pétrolières saoudiennes, a annoncé le vice-président américain Mike Pence.



Selon le département d'Etat, il ira d'abord mercredi à Jeddah pour rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, l'homme fort du royaume, et "coordonner les efforts pour contrer l'agression iranienne dans la région".



Il se rendra ensuite jeudi à Abou Dhabi pour s'entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Zayed, a ajouté la diplomatie américaine dans un communiqué.



L'administration américaine a clairement accusé l'Iran d'être responsable des attaques qui ont frappé la production du premier exportateur mondial de brut, même si le président Donald Trump lui-même s'est montré jusqu'ici moins catégorique, affirmant lundi attendre d'en avoir la certitude et vouloir se concerter avec Ryad sur toute éventuelle riposte.



"Je vous le promets: nous sommes prêts", a lancé Mike Pence dans un discours devant la fondation conservatrice Heritage à Washington. "Nous sommes prêts à riposter et nous sommes prêts à défendre nos intérêts et nos alliés dans la région", a-t-il ajouté.



L'Iran "semble" être "derrière ces attaques", a-t-il estimé, reprenant la formulation prudente de Donald Trump. "Nos services de renseignement sont en train d'analyser les preuves à cet instant même", a expliqué M. Pence, précisant que le président américain déciderait quoi faire "dans les prochains jours".



"Si l'Iran a mené cette dernière attaque pour faire pression sur le président Trump afin qu'il cède, sa stratégie est vouée à l'échec", a insisté Mike Pence. "Les Etats-Unis d'Amérique feront tout ce qui est nécessaire pour défendre notre pays, nos soldats et nos alliés dans le Golfe", a-t-il martelé.