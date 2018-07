Le secrétaire d'Etat américain attendu le 13 juillet à Mexico

M. Pompeo rencontrerait aussi le président sortant Enrique Peña Nieto et le ministre des Affaires étrangères Luis Videgaray, ajoute-t-on.



Lopez Obrador a proposé lundi au président américain Donald Trump de "réduire les migrations" et "d'améliorer la sécurité", au lendemain de son écrasante victoire qui a porté la gauche pour la première fois au pouvoir.



M. Trump avait indiqué un peu plus tôt avoir eu une "bonne discussion" téléphonique avec M. Lopez Obrador, prédisant "une très bonne relation" à venir. Le président américain a plusieurs fois accusé le Mexique "de ne rien faire" pour empêcher les migrants d'Amérique centrale d'atteindre la frontière avec les Etats-Unis, et promis de faire construire un mur pour stopper l'immigration clandestine provenant du sud.