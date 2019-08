Le rôle primordial des jeunes dans la promotion de l'éducation mis en exergue à Al Hoceima

Lors de cette rencontre initiée en partenariat avec l'Association de veille pour les jeunes et l'auto-emploi, des cadres éducatifs et des acteurs du secteur de l'éducation et de la formation ont estimé que les jeunes ont un grand impact sur la promotion et le développement de l'éducation au Maroc, compte tenu de leurs compétences et de leur force de proposition.



Tenue sous le thème "le rôle de la jeunesse dans la promotion de l'éducation", cette rencontre a également été l'occasion pour les étudiants chercheurs ainsi que les acteurs de la société civile présents, pour souligner l'importance de conjuguer les efforts afin d'encourager davantage la participation et l'implication des jeunes dans le développement du secteur.



Par ailleurs, les participants ont examiné les perspectives de développement du secteur de l'éducation au Maroc, évoquant notamment la loi-cadre relative au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique.



Ils ont, dans ce sens, appelé les différents acteurs à adopter une approche participative, tout en renforçant la communication et l'interaction entre les diverses parties prenantes afin de promouvoir et développer le secteur de l'éducation.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des débats entre les jeunes sur des sujets d'actualité, ont souligné les organisateurs, notant que la jeunesse est une force de proposition importante et un acteur clé du changement.