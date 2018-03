Le rôle du Royaume du Maroc était et demeure crucial dans l'unification de la Libye (Ambassadeur)

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le diplomate libyen a mis en exergue l'accord de Skhirat, signé en décembre 2015, qui demeure une référence et une plateforme pour le règlement de tout conflit, indique un communiqué de la Chambre.



Le Maroc joue un rôle important et solidaire avec le peuple libyen, lequel lui confère une crédibilité et une notoriété, a ajouté M. Chakouloun.



Pour sa part, M. El Malki a réitéré le soutien du Royaume à la Libye, pour permettre à ce pays de retrouver sa force et sa place et jouir de la stabilité et de la sécurité.



M. El Malki avait reçu en mai dernier son homologue libyen, Akila Saleh, et avaient convenu ensemble de mettre en place un forum parlementaire maroco-libyen, en vue de consolider la coopération bilatérale et approfondir le dialogue entre les institutions législatives des deux pays.