Le roi saoudien ordonne l'ouverture d'une enquête interne sur l'affaire de la disparition de Jamal Khashoggi

Le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a donné l'ordre au Procureur général du royaume d'ouvrir une enquête interne sur l'affaire de la disparition du journaliste et écrivain saoudien Jamal Khashoggi.



Les informations diffusées par la presse internationale rapportent, d'après un responsable saoudien proche de l'enquête, que le Roi d'Arabie Saoudite a émis un décret royal appelant le procureur à ouvrir une enquête interne dans l'affaire Khashoggi, et ce sur la base d'informations partagées par les services de renseignements avec l'Arabie Saoudite de la part de la Turquie.



"Les autorités ont ressenti le besoin de mener une enquête interne pour s'assurer qu'aucun effort n'est négligé afin de révéler la vérité", a ajouté la source, soulignant que les résultats de l'enquête seront annoncés "à tout moment".



Le souverain saoudien avait exprimé, lors d'un appel téléphonique ayant eu lieu la veille, ses remerciements au président Recep Tayyip Erdogan pour avoir accueilli la proposition du royaume de former un groupe de travail commun afin d'investiguer au sujet de la disparition du ressortissant Jamal Khashoggi.



A cet effet, une équipe turco-saoudienne va entamer aujourd'hui une opération d'inspection au sein du consulat saoudien à Istanbul, ont affirmé des sources du ministère turc des affaires étrangères.



Cette opération intervient dans le cadre de la mission de la commission mixte d'enquête formée suite à un accord turco-saoudien dans le cadre des investigations qui se perpétuent pour lever le voile sur le destin du journaliste saoudien disparu Jamal Khashoggi.



L'inspection qui aura lieu sera "complète et n'exclura aucun élément", a souligné une source officielle dont les propos ont été rapportés par les médias turcs.



D'après les informations diffusées par la presse, le journaliste saoudien a disparu après s'être rendu mardi dernier au consulat de son pays, dans la ville d'Istanbul en Turquie.



Le consulat affirme que le concerné a quitté les lieux après avoir fini une procédure administrative.